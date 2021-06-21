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В Україні побільшало
безробітних

В Україні побільшало безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28

В Україні побільшало безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб.

Дивися повний текст В Україні побільшало безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28

Постійне зростання безробіття протягом 6кварталів - безумовне досягнення персонально Зезидента
ztbbig
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