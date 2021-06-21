Кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб.
Дивися повний текст В Україні побільшало безробітних.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28
В Україні побільшало безробітних
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Дивися повний текст В Україні побільшало безробітних.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28
Постійне зростання безробіття протягом 6кварталів - безумовне досягнення персонально Зезидента
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