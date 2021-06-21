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Промвиробництво в Україні демонструє зростання на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг промислового виробництва у травні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 5,4%. Зростання зафіксовано завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли у квітні падіння склало 12,5%.
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні демонструє зростання на тлі обвалу минулого року
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:34
Яке "зростання" ви побачили, коли порівняно з квітнем - падіння на 3%?
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ztbbig
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