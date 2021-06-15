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Експорт українських товарів
до ЄС з 2014 року зріс на 60%

Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:36

Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%

Пропонуємо до обговорення:
З 2014 року, коли розпочалось тимчасове застосування Угоди про асоціацію, експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%.

Дивися повний текст Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:36

Ви з 19 роком порівняйте . Скільки буде скорочення за час правління Зезидента та зеккоманди?
ztbbig
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Модератори: Ірина_, Модератор

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