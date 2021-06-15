З 2014 року, коли розпочалось тимчасове застосування Угоди про асоціацію, експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%.
Дивися повний текст Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:36
Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%
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Дивися повний текст Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:36
Ви з 19 роком порівняйте . Скільки буде скорочення за час правління Зезидента та зеккоманди?
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