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Китай відправить першу місію
на Марс з екіпажем у 2033 році

Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем у 2033 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:05

Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем у 2033 році

Пропонуємо до обговорення:
Китай запланував відправити свою першу пілотовану місію на Марс у 2033 році для будівництва базової станції.

Дивися повний текст Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем у 2033 році.
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Всем тайконавтам удалят селезенку, вставят искуственные хрусталики в глаза и это только перед стартом с Земли...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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