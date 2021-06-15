RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінімальну ціну електроенергії
на внутрішньодобовому...

Мінімальну ціну електроенергії на внутрішньодобовому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:14

Мінімальну ціну електроенергії на внутрішньодобовому...

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія з енергетики та компослуг на час профіциту електроенергії розглядає встановлення нормативу для ціни ресурсу на внутрішньодобовому ринку не менше 101% від ціни ринку на добу наперед.

Дивися повний текст Мінімальну ціну електроенергії на внутрішньодобовому ринку планують обмежити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94237
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:14

Ограничение максимальной цены-цены-это ручной режим и зрада,а ограничение минимальной-это "всё правильно".
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії... 1, 2, 3
R2 » Сер 23 чер, 2021 06:26
21 1313
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 21:23
Джон
«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 17 чер, 2021 11:17
35 2981
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 18:30
Shaman
Amazon підвищила мінімальну зарплату в Німеччині до 12...
R2 » Вів 15 чер, 2021 15:39
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 15:40
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.