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ВР готується посилити кримінальну
відповідальність у...

ВР готується посилити кримінальну відповідальність у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:33

ВР готується посилити кримінальну відповідальність у...

Пропонуємо до обговорення:
У Комітеті ВР готують законопроєкт щодо посилення кримінальної відповідальності у сфері містобудування.

Дивися повний текст ВР готується посилити кримінальну відповідальність у сфері містобудування.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:34

Давно пора. Главное чтобы не приняли очередную пустышку.
panzershreck1921
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Модератори: Ірина_, Модератор

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