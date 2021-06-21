RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогаз» підвищив
місячну ціну газу на 10%

«Нафтогаз» підвищив місячну ціну газу на 10%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:02

«Нафтогаз» підвищив місячну ціну газу на 10%

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» підвищила місячну ціну на газ у липні до 13,13 грн за куб. м.

Дивися повний текст «Нафтогаз» підвищив місячну ціну газу на 10%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94239
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:02

Да какой нафиг газ, мы тут космодром строим ... :)
Igorten
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, vitaliy_berdinskikh і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінімальну ціну електроенергії на внутрішньодобовому...
R2 » П'ят 25 чер, 2021 09:14
1 46
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 09:14
sena_2008atp
ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через... 1, 2, 3
R2 » Сер 23 чер, 2021 11:42
20 1925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 12:05
moveton
«Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення
R2 » Пон 21 чер, 2021 19:41
2 343
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 09:10
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.