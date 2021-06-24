Місцева влада буде змушена підвищувати тарифи на тепло, у тому числі через зростання ціни на природний газ.
Дивися повний текст Тарифи на тепло треба буде підвищувати, і це доведеться робити місцевій владі — експерт.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:33
Тарифи на тепло треба буде підвищувати, і це доведеться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло треба буде підвищувати, і це доведеться робити місцевій владі — експерт.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:33
Такая себе мелкая подлянка от "слуг" которые проиграли выборы на местах.
А теперь местные будут объяснять как и почему они вынуждены повысить тарифы.
Отличный план для финансовых банкротом, что бы ободрать население.
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