Реформа інфраструктури є однією з головних для будь-якої країни, і завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні створено близько 200 тисяч робочих місць.
Дивися повний текст «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць - Президент.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:23
«Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць - Президент.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:23
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:54
Мільярд дерев, двісти тисяч робочих місць. Це він так вражає цифрами? Це Велику китайську стіну 200К будували з лопатами. Де 200 К робочих місць?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:32
Re: «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...
В Украине стало больше безработных
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Как это развидеть?
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