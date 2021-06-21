Реформа інфраструктури є однією з головних для будь-якої країни, і завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні створено близько 200 тисяч робочих місць.
Дивися повний текст «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць - Президент.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:23
«Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць - Президент.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:23
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:54
Мільярд дерев, двісти тисяч робочих місць. Це він так вражає цифрами? Це Велику китайську стіну 200К будували з лопатами. Де 200 К робочих місць?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:32
Re: «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...
В Украине стало больше безработных
Два заголовка рядом
Как это развидеть?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:59
Додано: Суб 26 чер, 2021 02:52
Дороги будують та відновлюють по всій Україні але з Кремля тролям цього не видно.
Додано: Суб 26 чер, 2021 02:55
Статтю читати не пробував?
Велике будівництво“ — реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. „Велике будівництво“ дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої, впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350−400 тисяч робочих місць. А „Велике будівництво“ повернуло 200 тисяч. Це не мало», — сказав Зеленський.
Додано: Суб 26 чер, 2021 06:09
У "Великого будівництва" багато підрядників - турецькі фірми. Може йшлось про робочі місця для турків?
Додано: Суб 26 чер, 2021 06:56
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