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«Велике будівництво» дало
близько 200 тисяч робочих...

«Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:23

«Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...

Пропонуємо до обговорення:
Реформа інфраструктури є однією з головних для будь-якої країни, і завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні створено близько 200 тисяч робочих місць.

Дивися повний текст «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць - Президент.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:23

https://news.finance.ua/ru/news/-/49546 ... ezrabotnyh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:54

Мільярд дерев, двісти тисяч робочих місць. Це він так вражає цифрами? Це Велику китайську стіну 200К будували з лопатами. Де 200 К робочих місць?
daonet
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:32

Re: «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...

В Украине стало больше безработных
Два заголовка рядом
Как это развидеть?
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:59

  daonet написав: Де 200 К робочих місць?

Не волнуйтесь, там по документам и вы работаете, и ваша прабабушка, и внучка и жучка и мышка... И всем платят з/п.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 02:52

Дороги будують та відновлюють по всій Україні але з Кремля тролям цього не видно. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 02:55

  pontardawe88 написав:В Украине стало больше безработных
Два заголовка рядом
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Статтю читати не пробував?
Велике будівництво“ — реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. „Велике будівництво“ дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої, впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350−400 тисяч робочих місць. А „Велике будівництво“ повернуло 200 тисяч. Це не мало», — сказав Зеленський.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:09

  Ukrainian написав:
  pontardawe88 написав:В Украине стало больше безработных
Два заголовка рядом
Как это развидеть?

Статтю читати не пробував?
Велике будівництво“ — реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. „Велике будівництво“ дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої, впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350−400 тисяч робочих місць. А „Велике будівництво“ повернуло 200 тисяч. Це не мало», — сказав Зеленський.

У "Великого будівництва" багато підрядників - турецькі фірми. Може йшлось про робочі місця для турків? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:22

В той же час " в Україні збільшилося число безробітних..."
bobo
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:56

  bobo написав:В той же час " в Україні збільшилося число безробітних..."

Через ковід втрата 400 тис робочих місць а без будівництва доріг було б 600 тис
На фінансовому форумі люди а таке враження що першокласники пишуть
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