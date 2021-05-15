Український інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka планує працювати на ринку Узбекистану.
Дивися повний текст Rozetka готується до виходу на ринок однієї з країн Азії.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:16
Rozetka готується до виходу на ринок однієї з країн Азії
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Дивися повний текст Rozetka готується до виходу на ринок однієї з країн Азії.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:16
С чем Розетка выйдет на на рынок Узбекистана? Китайским товаром, но будет продавать его дорого?
Или будет как Новая почта: в Украине услуги предоставляет очень дорого, а посылки с Китая доставляет почти бесплатно.
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