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Суд призупинив дію спецмита на білоруські автобуси і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва ухвалою від 6 травня призупинив дію спеціального мита на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі.
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