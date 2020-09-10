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Суд призупинив дію спецмита
на білоруські автобуси і...

Суд призупинив дію спецмита на білоруські автобуси і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:17

Суд призупинив дію спецмита на білоруські автобуси і...

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва ухвалою від 6 травня призупинив дію спеціального мита на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі.

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