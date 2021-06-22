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У JPMorgan прогнозують
падіння Bitcoin

У JPMorgan прогнозують падіння Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:53

У JPMorgan прогнозують падіння Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Очікуваний продаж акцій крупного фонду Grayscale Bitcoin Trust з червня по липень, ймовірно, стане новим джерелом тиску на Bitcoin. Перша криптовалюта залишалася під тиском в останні дні, ненадовго впавши нижче рівня в $30 тис. на тлі постійних побоювань із приводу його енергоспоживання і розширених репресій Китаю щодо цифрової валюти.

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