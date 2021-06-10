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Онлайн-кредити під 1500%
«річних»: СБУ викрила схему...

Онлайн-кредити під 1500% «річних»: СБУ викрила схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:16

Онлайн-кредити під 1500% «річних»: СБУ викрила схему...

Пропонуємо до обговорення:
Кіберфахівці СБУ заявили про викриття злочинної схеми із вимагання грошей у громадян через незаконне оформлення на них онлайн-кредитів.

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