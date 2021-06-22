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Обвал на світових фондових
ринках. У Нацбанку розповіли,...

Обвал на світових фондових ринках. У Нацбанку розповіли,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:41

Обвал на світових фондових ринках. У Нацбанку розповіли,...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо станеться обвал на світових фондових ринках, то зачепить і Україну.

Дивися повний текст Обвал на світових фондових ринках. У Нацбанку розповіли, які наслідки для України.
R2
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