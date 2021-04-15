Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Всесвітнього банку виділяє Запоріжжю позику на суму 35 млн євро.
Дивися повний текст МФК надала Запоріжжю 35 млн євро на платформу «розумне місто».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:58
МФК надала Запоріжжю 35 млн євро на платформу «розумне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МФК надала Запоріжжю 35 млн євро на платформу «розумне місто».
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:59
В городе нет объездной дороги для фур и асфальта тоже нет, нет велодорожек, нет чистого воздуха, сложно с работой, но теперь будет "умный город". Шикарно!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|