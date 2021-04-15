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МФК надала Запоріжжю 35 млн
євро на платформу «розумне...

МФК надала Запоріжжю 35 млн євро на платформу «розумне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:58

МФК надала Запоріжжю 35 млн євро на платформу «розумне...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Всесвітнього банку виділяє Запоріжжю позику на суму 35 млн євро.

Дивися повний текст МФК надала Запоріжжю 35 млн євро на платформу «розумне місто».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:59

В городе нет объездной дороги для фур и асфальта тоже нет, нет велодорожек, нет чистого воздуха, сложно с работой, но теперь будет "умный город". Шикарно!
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:12

Посмотрим,сколько они купят автобусов.Всё разворуют.
Scotch
 
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