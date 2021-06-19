Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на ремонт вулиці Хрещатик за 740,95 млн гривень.
Дивися повний текст «Київатодор» хоче витратити 741 млн гривень на ремонт на вулиці Хрещатик.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:15
«Київатодор» хоче витратити 741 млн гривень на ремонт на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київатодор» хоче витратити 741 млн гривень на ремонт на вулиці Хрещатик.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:15
Они реально охренели... Что, в Киеве не осталось улиц с убитым покрытием?! Да полно! Так нафига ремонтировать практически идеальный Крещатик, тем более капитально?!
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