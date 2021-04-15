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Національні особливості обміну
старих та пошкоджених...

Національні особливості обміну старих та пошкоджених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:40

Національні особливості обміну старих та пошкоджених...

Пропонуємо до обговорення:
ому з нас не доводилося стикатися з банальною, але неприємною проблемою...

Дивися повний текст Національні особливості обміну старих та пошкоджених валютних купюр.
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