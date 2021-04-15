ому з нас не доводилося стикатися з банальною, але неприємною проблемою...
Дивися повний текст Національні особливості обміну старих та пошкоджених валютних купюр.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:40
Національні особливості обміну старих та пошкоджених...
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Дивися повний текст Національні особливості обміну старих та пошкоджених валютних купюр.
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