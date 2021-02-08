Авіагалузь Білорусі втрачає $ 10,3 млн в місяць через санкції Заходу.
Дивися повний текст У Білорусі оцінили втрати від авіабану.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:54
У Білорусі оцінили втрати від авіабану
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Дивися повний текст У Білорусі оцінили втрати від авіабану.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:54
Если банят - значит Бацька всё правильно делает! Также и тут на форуме,
если банят -значит всё верно написано. Правда во все века преследовалась жестоко.....
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