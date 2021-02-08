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У Білорусі оцінили
втрати від авіабану

У Білорусі оцінили втрати від авіабану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:54

У Білорусі оцінили втрати від авіабану

Пропонуємо до обговорення:
Авіагалузь Білорусі втрачає $ 10,3 млн в місяць через санкції Заходу.

Дивися повний текст У Білорусі оцінили втрати від авіабану.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:54

Если банят - значит Бацька всё правильно делает! Также и тут на форуме,
если банят -значит всё верно написано. Правда во все века преследовалась жестоко.....
finuser382
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:08

  finuser382 написав:Если банят - значит Бацька всё правильно делает! Также и тут на форуме,
если банят -значит всё верно написано. Правда во все века преследовалась жестоко.....

Банить могут только немощные.
p_a_l
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