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У Великобританії винайшли
технологію освітлення доріг...

У Великобританії винайшли технологію освітлення доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:02

У Великобританії винайшли технологію освітлення доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Nevana Designs розробила світлочутливу технологію Starpath.

Дивися повний текст У Великобританії винайшли технологію освітлення доріг без електрики (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:55

А ями на дорогах можна підсвічувати?Для нас цей винахід був би дуже корисний.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:06

  sena_2008atp написав:А ями на дорогах можна підсвічувати?Для нас цей винахід був би дуже корисний.

У нас по умолчанию должны все знать что может быть яма в любом месте
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:20

p_a_l
Але було б суперово,як би кожна ямка підсвічувалась і бажано в різні кольори.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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