Британська компанія Nevana Designs розробила світлочутливу технологію Starpath.
Дивися повний текст У Великобританії винайшли технологію освітлення доріг без електрики (фото).
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Додано: Суб 26 чер, 2021 07:02
У Великобританії винайшли технологію освітлення доріг...
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Дивися повний текст У Великобританії винайшли технологію освітлення доріг без електрики (фото).
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:08
Некоторые насекомые люминисцируют при спаривании,завлекают светом,что будет с ними на дорогах ,остается только догадываться,зеленые скорее всего не пропустят такой проект.
Додано: Нед 27 чер, 2021 08:40
А ями на дорогах можна підсвічувати?Для нас цей винахід був би дуже корисний.
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