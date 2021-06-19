Українцям варто готуватися до суттєвого підвищення комунальних тарифів.
Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00
Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
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Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00
Это не украинцам надо готовиться. Пусть правительство готовится. А особенно рыжий.
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