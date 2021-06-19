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Комунальні тарифи зростатимуть
щороку мінімум на 25-30%...

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям варто готуватися до суттєвого підвищення комунальних тарифів.

Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00

Это не украинцам надо готовиться. Пусть правительство готовится. А особенно рыжий.
p_a_l
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