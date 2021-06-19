Українцям варто готуватися до суттєвого підвищення комунальних тарифів.
Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00
Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00
Это не украинцам надо готовиться. Пусть правительство готовится. А особенно рыжий.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:04
Я давно подозревал, что все развитие Украины заключается в повышении тарифов Так если бы что то давали взамен.
Наверно потрут. Но мой совет молодым, уезжайте. Пока там наверху не поймут, что население это ценный ресурс толку не будет.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:44
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:44
Еще как потрут.
А вам не кажется что в этой стране все делается для того чтобы до нитки обобрать и выгнать из страны. Богоизбранным надо же где то жить, когда начнется.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49
Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.
ничего личного, но когда дают такие прогнозы политические противники, - надо же делать поправку на это.
так себе прогноз, без каких-либо обоснований.
не разгоняйте зраду.
p_a_l, Вы все новости комментируете в стиле все пропало??? других комментов не вижу...
судя по профилю, то да. или Вы бот?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 26 чер, 2021 11:52, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49
p_a_l Не. Я даже почему то думаю, что Зеленский хочет что бы было хорошо (хотя может я и утопист) . Но не хватает ни мозгов ни воли для нужных преобразований.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:51
Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.
А что вы хотите от населения? Нету полит силы у нас что представляла интересы среднего класса и национальнфые интересы страны .. одни кланы олигархов... выгонят клоунов, выберут в место них офшорников соевых и что поменяется? те так же тарифы поднимали... так же пилили бюджеты.. какая разница с каким наперсточником играть, все равно обманут...где все патриоты с лозунгом типа ... янелох - рост тарифа победа эпохи бедности?..их нет никто этим "патриотам" не платит за такое..
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:54
есть средний класс?.. поэтому нет и политсилы. рулит популизм
пока еще ходим по пустыне. лет 10 осталось...
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