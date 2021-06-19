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Комунальні тарифи зростатимуть
щороку мінімум на 25-30%...

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям варто готуватися до суттєвого підвищення комунальних тарифів.

Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00

Это не украинцам надо готовиться. Пусть правительство готовится. А особенно рыжий.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:04

«Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы», Кабинет министров ... В нем говорится о значительном повышении коммунальных тарифов.

Я давно подозревал, что все развитие Украины заключается в повышении тарифов :) Так если бы что то давали взамен.

Наверно потрут. Но мой совет молодым, уезжайте. Пока там наверху не поймут, что население это ценный ресурс толку не будет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:44

  Igorten написав:Наверно потрут. Но мой совет молодым, уезжайте. Пока там наверху не поймут, что население это ценный ресурс толку не будет.

Наверху пока дошли до того, что "люди - новая нефть"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:44

  Igorten написав:
Наверно потрут. Но мой совет молодым, уезжайте. Пока там наверху не поймут, что население это ценный ресурс толку не будет.

Еще как потрут.
А вам не кажется что в этой стране все делается для того чтобы до нитки обобрать и выгнать из страны. Богоизбранным надо же где то жить, когда начнется.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49

Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.

ничего личного, но когда дают такие прогнозы политические противники, - надо же делать поправку на это.
так себе прогноз, без каких-либо обоснований.

не разгоняйте зраду.

p_a_l, Вы все новости комментируете в стиле все пропало??? других комментов не вижу...

судя по профилю, то да. или Вы бот? :D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 26 чер, 2021 11:52, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49

p_a_l Не. Я даже почему то думаю, что Зеленский хочет что бы было хорошо (хотя может я и утопист) . Но не хватает ни мозгов ни воли для нужных преобразований.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:51

Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.

  p_a_l написав:Это не украинцам надо готовиться.
А что вы хотите от населения? Нету полит силы у нас что представляла интересы среднего класса и национальнфые интересы страны .. одни кланы олигархов... выгонят клоунов, выберут в место них офшорников соевых и что поменяется? те так же тарифы поднимали... так же пилили бюджеты.. какая разница с каким наперсточником играть, все равно обманут...где все патриоты с лозунгом типа ... янелох - рост тарифа победа эпохи бедности?..их нет никто этим "патриотам" не платит за такое..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:54

  Джон написав:
  p_a_l написав:Это не украинцам надо готовиться.
А что вы хотите от населения? Нету полит силы у нас что представляла интересы среднего класса и национальнфые интересы страны .. одни кланы олигархов... выгонят клоунов, выберут в место них офшорников соевых и что поменяется? те так же тарифы поднимали... так же пилили бюджеты.. какая разница с каким наперсточником играть, все равно обманут...где все патриоты с лозунгом типа ... янелох - рост тарифа победа эпохи бедности?..их нет никто этим "патриотам" не платит за такое..

есть средний класс?.. поэтому нет и политсилы. рулит популизм

пока еще ходим по пустыне. лет 10 осталось...
Shaman
 
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