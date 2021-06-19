Українцям варто готуватися до суттєвого підвищення комунальних тарифів.
Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00
Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00
Это не украинцам надо готовиться. Пусть правительство готовится. А особенно рыжий.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49
Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.
ничего личного, но когда дают такие прогнозы политические противники, - надо же делать поправку на это.
так себе прогноз, без каких-либо обоснований.
не разгоняйте зраду.
p_a_l, Вы все новости комментируете в стиле все пропало??? других комментов не вижу...
судя по профилю, то да. или Вы бот?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 26 чер, 2021 11:52, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49
p_a_l Не. Я даже почему то думаю, что Зеленский хочет что бы было хорошо (хотя может я и утопист) . Но не хватает ни мозгов ни воли для нужных преобразований.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:51
Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.
А что вы хотите от населения? Нету полит силы у нас что представляла интересы среднего класса и национальнфые интересы страны .. одни кланы олигархов... выгонят клоунов, выберут в место них офшорников соевых и что поменяется? те так же тарифы поднимали... так же пилили бюджеты.. какая разница с каким наперсточником играть, все равно обманут...где все патриоты с лозунгом типа ... янелох - рост тарифа победа эпохи бедности?..их нет никто этим "патриотам" не платит за такое..
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:54
есть средний класс?.. поэтому нет и политсилы. рулит популизм
пока еще ходим по пустыне. лет 10 осталось...
Додано: Суб 26 чер, 2021 17:30
До чего? До полного разграбления?
Я предвидел эту ситуацию с вашим вопросом по боту и заранее зарегистрировался в 2011-м.
Ну и по поводу - все пропало.- Радоваться нечему. С каждым днем все хуже и хуже.
И по поводу банов. Если бы кто то хоть на каплю был чуточку умнее, то понимал, что посещаемость сайтов также зависит и от комментариев. Не написав бы я - все пропало - ресурс бы не имел еще 4 уникальных отзыва. Вместо того чтобы выразить таким как я благодарность, нас еще и банят за правду.
Лично я захожу на ресурсы коменты почитать, которых уже почти нет. Реньше до сотни легко доходило, а сейчас до десятка и то если кто то спровоцирует.
Можете меня считать бесплатным внештатным сотрудником.
Додано: Суб 26 чер, 2021 17:37
Типа, он хороший, но ему мешают. Если ты знаешь, что твое окружение ворье, и ты даешь им воровать и дальше, то кто ты тогда?
Зеленский хочет что бы было хорошо - Кому?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|