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Комунальні тарифи зростатимуть
щороку мінімум на 25-30%...

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям варто готуватися до суттєвого підвищення комунальних тарифів.

Дивися повний текст Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:00

Это не украинцам надо готовиться. Пусть правительство готовится. А особенно рыжий.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49

Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.

ничего личного, но когда дают такие прогнозы политические противники, - надо же делать поправку на это.
так себе прогноз, без каких-либо обоснований.

не разгоняйте зраду.

p_a_l, Вы все новости комментируете в стиле все пропало??? других комментов не вижу...

судя по профилю, то да. или Вы бот? :D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 26 чер, 2021 11:52, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:49

p_a_l Не. Я даже почему то думаю, что Зеленский хочет что бы было хорошо (хотя может я и утопист) . Но не хватает ни мозгов ни воли для нужных преобразований.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:51

Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.

  p_a_l написав:Это не украинцам надо готовиться.
А что вы хотите от населения? Нету полит силы у нас что представляла интересы среднего класса и национальнфые интересы страны .. одни кланы олигархов... выгонят клоунов, выберут в место них офшорников соевых и что поменяется? те так же тарифы поднимали... так же пилили бюджеты.. какая разница с каким наперсточником играть, все равно обманут...где все патриоты с лозунгом типа ... янелох - рост тарифа победа эпохи бедности?..их нет никто этим "патриотам" не платит за такое..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:54

  Джон написав:
  p_a_l написав:Это не украинцам надо готовиться.
А что вы хотите от населения? Нету полит силы у нас что представляла интересы среднего класса и национальнфые интересы страны .. одни кланы олигархов... выгонят клоунов, выберут в место них офшорников соевых и что поменяется? те так же тарифы поднимали... так же пилили бюджеты.. какая разница с каким наперсточником играть, все равно обманут...где все патриоты с лозунгом типа ... янелох - рост тарифа победа эпохи бедности?..их нет никто этим "патриотам" не платит за такое..

есть средний класс?.. поэтому нет и политсилы. рулит популизм

пока еще ходим по пустыне. лет 10 осталось...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:30

  Shaman написав:
пока еще ходим по пустыне. лет 10 осталось...

До чего? До полного разграбления?

Я предвидел эту ситуацию с вашим вопросом по боту и заранее зарегистрировался в 2011-м.
Ну и по поводу - все пропало.- Радоваться нечему. С каждым днем все хуже и хуже.

И по поводу банов. Если бы кто то хоть на каплю был чуточку умнее, то понимал, что посещаемость сайтов также зависит и от комментариев. Не написав бы я - все пропало - ресурс бы не имел еще 4 уникальных отзыва. Вместо того чтобы выразить таким как я благодарность, нас еще и банят за правду.
Лично я захожу на ресурсы коменты почитать, которых уже почти нет. Реньше до сотни легко доходило, а сейчас до десятка и то если кто то спровоцирует.
Можете меня считать бесплатным внештатным сотрудником. :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:37

  Igorten написав:p_a_l Не. Я даже почему то думаю, что Зеленский хочет что бы было хорошо (хотя может я и утопист) . Но не хватает ни мозгов ни воли для нужных преобразований.

Типа, он хороший, но ему мешают. Если ты знаешь, что твое окружение ворье, и ты даешь им воровать и дальше, то кто ты тогда?

Зеленский хочет что бы было хорошо - Кому?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 19:29

Re: Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/495385/dve-treti-rashodov-ukraintsev-uhodit-na-edu-i-kommunalku

Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку


теперь будет 3/3 ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 19:58

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/495385/dve-treti-rashodov-ukraintsev-uhodit-na-edu-i-kommunalku

Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку


теперь будет 3/3 ?

4/3 :)
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