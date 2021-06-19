Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...

Додано: Суб 26 чер, 2021 17:30

Shaman написав:

пока еще ходим по пустыне. лет 10 осталось... пока еще ходим по пустыне. лет 10 осталось...

До чего? До полного разграбления?Я предвидел эту ситуацию с вашим вопросом по боту и заранее зарегистрировался в 2011-м.Ну и по поводу - все пропало.- Радоваться нечему. С каждым днем все хуже и хуже.И по поводу банов. Если бы кто то хоть на каплю был чуточку умнее, то понимал, что посещаемость сайтов также зависит и от комментариев. Не написав бы я - все пропало - ресурс бы не имел еще 4 уникальных отзыва. Вместо того чтобы выразить таким как я благодарность, нас еще и банят за правду.Лично я захожу на ресурсы коменты почитать, которых уже почти нет. Реньше до сотни легко доходило, а сейчас до десятка и то если кто то спровоцирует.Можете меня считать бесплатным внештатным сотрудником.