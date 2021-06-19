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Комунальні тарифи зростатимуть
щороку мінімум на 25-30%...

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:50

А дешевше що буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:35

перестанемо платити і все
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:08

тарифный геноцид продолжается...
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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