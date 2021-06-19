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Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:50
А дешевше що буде?
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Investor_K
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Додано: Суб 26 чер, 2021 21:35
перестанемо платити і все
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vitaliygoodlife
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:46
vitaliygoodlife написав:
перестанемо платити і все
Вы че, в Half-Life не играли? Придут и забьют палками.
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p_a_l
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:40
vitaliygoodlife написав:
перестанемо платити і все
И на зароботки за границу не выпустят
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Investor_K
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