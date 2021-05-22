Майбутня операційна система Windows 11 додасть ще один спосіб, яким можна увімкнути ПК.
Дивися повний текст Windows 11 дозволить вмикати комп’ютери по-новому.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 09:01
Windows 11 дозволить вмикати комп’ютери по-новому
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Дивися повний текст Windows 11 дозволить вмикати комп’ютери по-новому.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:02
В Windows 19 1/9 вход по отпечатку пальца и не просроченной отметке о вакцинации.Зверей у нас еще много разных на планете,на десяток поколений хватит.
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