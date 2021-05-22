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Windows 11 дозволить вмикати
комп’ютери по-новому

Windows 11 дозволить вмикати комп’ютери по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:01

Windows 11 дозволить вмикати комп’ютери по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Майбутня операційна система Windows 11 додасть ще один спосіб, яким можна увімкнути ПК.

Дивися повний текст Windows 11 дозволить вмикати комп’ютери по-новому.
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В Windows 19 1/9 вход по отпечатку пальца и не просроченной отметке о вакцинации.Зверей у нас еще много разных на планете,на десяток поколений хватит.
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