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Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Держстат оприлюднив дані про кінцевих споживчих витратах домашніх господарств за цілями перший квартал 2021 року.
Дивися повний текст Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку
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Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40
ЭЭЭЭ. Много едят или много коммуналят?
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