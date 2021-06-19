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Дві третини витрат українців
йде на їжу і комуналку

Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40

Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Держстат оприлюднив дані про кінцевих споживчих витратах домашніх господарств за цілями перший квартал 2021 року.

Дивися повний текст Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40

ЭЭЭЭ. Много едят или много коммуналят?
p_a_l
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