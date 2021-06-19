Держстат оприлюднив дані про кінцевих споживчих витратах домашніх господарств за цілями перший квартал 2021 року.
Дивися повний текст Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40
Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку
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Дивися повний текст Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку.
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