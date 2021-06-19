Держстат оприлюднив дані про кінцевих споживчих витратах домашніх господарств за цілями перший квартал 2021 року.
Дивися повний текст Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40
Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку.
Додано: Суб 26 чер, 2021 19:28
Re: Дві третини витрат українців йде на їжу і комуналку
https://news.finance.ua/ru/news/-/495407/kommunalnye-tarify-budut-rasti-ezhegodno-minimum-na-25-30-prognoz
Коммунальные тарифы будут расти ежегодно минимум на 25-30% — прогноз
и будет 3/3
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