У Чехії злетіло кількість вакансій для українських заробітчан.
Дивися повний текст Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 16:39
Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
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Дивися повний текст Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн.
Додано: Суб 26 чер, 2021 16:39
А чего же все местные чехи не желают идти клеить этикетки за такие сумасшедшие деньги? Удивительно. Может потому, что это наглое враньё, а 87 тыс. грн (2700 евро) в чехии получает хороший врач с дипломом ЕС?
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