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Заробітчан кличуть у Чехію:
кому пропонують від 100 тис. грн

Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:39

Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
У Чехії злетіло кількість вакансій для українських заробітчан.

Дивися повний текст Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:39

А чего же все местные чехи не желают идти клеить этикетки за такие сумасшедшие деньги? Удивительно. Может потому, что это наглое враньё, а 87 тыс. грн (2700 евро) в чехии получает хороший врач с дипломом ЕС?
alex_t_1467
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Модератори: Ірина_, Модератор

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