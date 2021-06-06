У Чехії злетіло кількість вакансій для українських заробітчан.
Дивися повний текст Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 16:39
Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
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Дивися повний текст Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн.
Додано: Суб 26 чер, 2021 16:39
А чего же все местные чехи не желают идти клеить этикетки за такие сумасшедшие деньги? Удивительно. Может потому, что это наглое враньё, а 87 тыс. грн (2700 евро) в чехии получает хороший врач с дипломом ЕС?
Додано: Суб 26 чер, 2021 17:57
Алекс, навіщо гадати? Є інтернет. Не полінуйся, зайди на чеські сайти, пошукай роботу.
Додано: Суб 26 чер, 2021 18:50
Додано: Нед 27 чер, 2021 00:25
Добро пожаловать в европейский концлагерь. Ещё бы штрафы за перекур или неровную наклейку заменить на удары палкой, то и галеры не такие страшные ))
Додано: Нед 27 чер, 2021 07:23
Бегло погуглил 20-30 тыс. крон в мес., реже выше. Работягам на конвейер или склад около 100 крон в час. Ассистент стоматолога в Праге от 20 тыс. крон в мес. От 20 читай 20, если было бы 25, написали бы от 25. Так это в Праге, епты, с соответствующими ценами на недвигу и все остальное.
1 крона = 1,28 грн.
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