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Заробітчан кличуть у Чехію:
кому пропонують від 100 тис. грн

Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:40

Автор статті, вилізь зі своєї берлоги і подивись навкруги. 21 століття. Хто на заводі клеє етикетку ????? Ще б написав пиво по бутилках розливати. 9,5 долларів в США не кожен наш заробітчанин отримує. Не те щоб в Чехії. Люди далекі від реаліїв пишуть всяку нісенітницю. І ще за це мабуть отримуют кошти.
sagaidak02
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:42

Ось такі люди при владі в Україні. Як цей автор статті. Далекі від реалій.
sagaidak02
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:46

Черговий висер людини, яка жодного разу не була за кордоном.
Працюю по 8 годин. Отримую трохи більше 1000 доларів. Один день вихідний. Про штрафи не чув.
pikuly78_78
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