Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн

Додано: Нед 27 чер, 2021 09:21

Бред сивой кобылы! Во-первых: врач-офтальмолог должен в Европе подтвердить свою квалификацию и знать в совершенстве чешский язык. Во-вторых: оплата его труда составит не более 50 тыс.крон (60 тыс. грн.) "грязными", а после вычета налогов и страховки останеться 35-40 тысяч...и это максимум. Снять квартиру - 15-20 тысяч..(зависит от города)...

Далее... низкоквалифицированных рабочих берут по 3х месячным визам через чешские агенства (агентуры). Оплата труда составляет от 95 до 140 крон в час чистыми. Если з/п в размере 95-120 крон/час, то жилье предоставляют, в основном, бесплатно. Если же з/п от 120 до 145 крон, то вычитают за проживание плату в размере от 2500 до 4500 крон. Хорошо платят сварщикам на полуавтомате, от 120 до 200крон в час чистыми ( и бесплатным жильем). По количеству часов: работа по 8, 12, и редко когда попадается работа по 16 часов в день. При этом вычитают пол часа на обед ( не оплачивают). Пять, и редко когда, по шесть дней в неделю.. Ночные смены и праздничные смены агентуры оплачивают по одной ставке с дневной сменой.... В месяц выходит от 165 до 240 часов, редко дотягивает до 300 часов в месяц. Вот и считайте... А сказки людям не надо рассказывать...