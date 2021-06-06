RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заробітчан кличуть у Чехію:
кому пропонують від 100 тис. грн

Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:40

Автор статті, вилізь зі своєї берлоги і подивись навкруги. 21 століття. Хто на заводі клеє етикетку ????? Ще б написав пиво по бутилках розливати. 9,5 долларів в США не кожен наш заробітчанин отримує. Не те щоб в Чехії. Люди далекі від реаліїв пишуть всяку нісенітницю. І ще за це мабуть отримуют кошти.
sagaidak02
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:42

Ось такі люди при владі в Україні. Як цей автор статті. Далекі від реалій.
sagaidak02
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:46

Черговий висер людини, яка жодного разу не була за кордоном.
Працюю по 8 годин. Отримую трохи більше 1000 доларів. Один день вихідний. Про штрафи не чув.
pikuly78_78
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:21

Бред сивой кобылы! Во-первых: врач-офтальмолог должен в Европе подтвердить свою квалификацию и знать в совершенстве чешский язык. Во-вторых: оплата его труда составит не более 50 тыс.крон (60 тыс. грн.) "грязными", а после вычета налогов и страховки останеться 35-40 тысяч...и это максимум. Снять квартиру - 15-20 тысяч..(зависит от города)...
Далее... низкоквалифицированных рабочих берут по 3х месячным визам через чешские агенства (агентуры). Оплата труда составляет от 95 до 140 крон в час чистыми. Если з/п в размере 95-120 крон/час, то жилье предоставляют, в основном, бесплатно. Если же з/п от 120 до 145 крон, то вычитают за проживание плату в размере от 2500 до 4500 крон. Хорошо платят сварщикам на полуавтомате, от 120 до 200крон в час чистыми ( и бесплатным жильем). По количеству часов: работа по 8, 12, и редко когда попадается работа по 16 часов в день. При этом вычитают пол часа на обед ( не оплачивают). Пять, и редко когда, по шесть дней в неделю.. Ночные смены и праздничные смены агентуры оплачивают по одной ставке с дневной сменой.... В месяц выходит от 165 до 240 часов, редко дотягивает до 300 часов в месяц. Вот и считайте... А сказки людям не надо рассказывать...
hasbiulin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:46

Шукаю роботу у Чехії на керівних посадах. Д
О 100000 грн прохання не турбувати.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6671
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували...
R2 » Чет 24 чер, 2021 10:17
5 403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 16:27
petrmoroz7
Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів 1, 2
R2 » П'ят 18 чер, 2021 09:17
13 947
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 11:44
L
Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями 1, 2
R2 » Нед 06 чер, 2021 14:18
15 2701
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 19:08
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9896)
27.06.2021 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.