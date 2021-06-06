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Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 чер, 2021 23:36
В герман и по 10-15 євро в годину
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lubomir6661989
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Додано: Пон 28 чер, 2021 08:45
Investor_K написав:
Шукаю роботу у Чехії на керівних посадах. Д
О 100000 грн прохання не турбувати.
Ой, так написали, как будто это что-то абсолютно фантастическое. В Польше начальник отдела в крупной компании где-то так и получает. Наверняка и в Чехии не меньше.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 28 чер, 2021 08:55
Gastarbaiter написав: Investor_K написав:
Шукаю роботу у Чехії на керівних посадах. Д
О 100000 грн прохання не турбувати.
Ой, так написали, как будто это что-то абсолютно фантастическое. В Польше начальник отдела в крупной компании где-то так и получает. Наверняка и в Чехии не меньше.
Та и в Украине вполне можно столько зарабатывать
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Faceless
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Додано: Пон 28 чер, 2021 16:14
Faceless написав: Gastarbaiter написав: Investor_K написав:
Шукаю роботу у Чехії на керівних посадах. Д
О 100000 грн прохання не турбувати.
Ой, так написали, как будто это что-то абсолютно фантастическое. В Польше начальник отдела в крупной компании где-то так и получает. Наверняка и в Чехии не меньше.
Та и в Украине вполне можно столько зарабатывать
можно. И в Габоне с Сенегалом тоже можно. Только немногим.
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Dear_Sir
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:38
средняя зарплата в Чехии меньше 40 тыс. крон и при этом разнорабочим точно не платят по 70 тыс. крон... ;)
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Тракторист
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