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У Польщі на сезонних роботах
можна отримати в 2,5 разу...

У Польщі на сезонних роботах можна отримати в 2,5 разу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:15

У Польщі на сезонних роботах можна отримати в 2,5 разу...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні, як і в будь-якій країні, є сезонні роботи в полі. Але заробіток на них вдвічі менше, ніж в Польщі.

Дивися повний текст У Польщі на сезонних роботах можна отримати в 2,5 разу більше, ніж в Україні - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:15

Заработать можно, но это по сути тяжелый труд от рассвета до заката. Поляки на такую работу не пойдут - тяжело. Но будут ныть, что если бы не заробитчане, то зарплата была бы выше раза в два. Правда они еще больше ныли при покупки овощей в магзинах, так как повышение зарплат отразилось бы на ценах.
netcrawler21
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