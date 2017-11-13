В Україні, як і в будь-якій країні, є сезонні роботи в полі. Але заробіток на них вдвічі менше, ніж в Польщі.
Дивися повний текст У Польщі на сезонних роботах можна отримати в 2,5 разу більше, ніж в Україні - експерт.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 17:15
У Польщі на сезонних роботах можна отримати в 2,5 разу...
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Дивися повний текст У Польщі на сезонних роботах можна отримати в 2,5 разу більше, ніж в Україні - експерт.
Додано: Суб 26 чер, 2021 17:15
Заработать можно, но это по сути тяжелый труд от рассвета до заката. Поляки на такую работу не пойдут - тяжело. Но будут ныть, что если бы не заробитчане, то зарплата была бы выше раза в два. Правда они еще больше ныли при покупки овощей в магзинах, так как повышение зарплат отразилось бы на ценах.
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