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Світовий ринок нерухомості:
рекордні ціни за 13 років і...

Світовий ринок нерухомості: рекордні ціни за 13 років і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:15

Світовий ринок нерухомості: рекордні ціни за 13 років і...

Пропонуємо до обговорення:
Через обмежену пропозицію і зростаючого попиту ціни на житло в усьому світі різко досягли рекордного рівня за 13 років.

Дивися повний текст Світовий ринок нерухомості: рекордні ціни за 13 років і великий попит на житло.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:37

да, за 13 лет
то есть с 2008года

этого достаточно для понимания
cohan
 
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