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Microsoft почала впроваджувати
найбільшу зміну Office

Microsoft почала впроваджувати найбільшу зміну Office
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:52

Microsoft почала впроваджувати найбільшу зміну Office

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft почала активно впроваджувати платформу Fluid. Як очікується, це буде найбільша зміна в документах Microsoft Office за останні десятиліття і скоро воно стане реальністю для користувачів.

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