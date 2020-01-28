|
|
Microsoft почала впроваджувати найбільшу зміну Office
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 чер, 2021 23:52
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft почала активно впроваджувати платформу Fluid. Як очікується, це буде найбільша зміна в документах Microsoft Office за останні десятиліття і скоро воно стане реальністю для користувачів.
Дивися повний текст Microsoft почала впроваджувати найбільшу зміну Office
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94258
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор