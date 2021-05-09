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Starlink зможе покрити весь світ супутниковим інтернетом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 чер, 2021 03:13
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Reuters, Starlink, супутникове інтернет-підрозділ компанії SpaceX Ілона Маска, очікує, що зможе забезпечити покриття всієї землі супутниковим інтернетом приблизно до вересня 2021 року.
Дивися повний текст Starlink зможе покрити весь світ супутниковим інтернетом вже у вересні 2021
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R2
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Додано: Нед 27 чер, 2021 03:13
с ценой в 99 уе/мес он нафиг в Украине никому не нужен.. разве что отелям в Карпатах .. где то в далеком селе на все село одну штуку))..запустят на раздачу.. вот и весь клиентский задел.. оптика +4G рулит...
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Джон
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