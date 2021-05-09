Starlink зможе покрити весь світ супутниковим інтернетом...

Додано: Нед 27 чер, 2021 11:47

p_a_l написав: Starlink обычным смертным палкой не сбить Starlink обычным смертным палкой не сбить

зато можно палкой прихлопнуть наземную станцию сопряжения..Starlink несмотря на обещания так и не запустил межспутниковую коммуникацию. И видимо еще не скоро ее запустит. Это значит что сигнал абонента попадает на КА а с КА летит на землю на станцию сопряжения.. орбиты КА низкая поэтому и станции должна быть на расстояннии не более 700-1000 км..иначе КА никуда не сможет передать ваш сигнал.. будет как с мобилкой которая сеть видит а интернета нет).. Единственная система которой наземные станции не нужны по всему миру и где работает межспутниковая передача сигнала это Iridium .. там одна станция Аризона город Темпе.. есть в Ижевске Московия но та только для контроля разговоров и трафика скрепоносов и это заморочка политиков, а не техническая необходимость.. ..