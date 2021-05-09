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Starlink зможе покрити весь світ супутниковим інтернетом...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 чер, 2021 03:13
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Reuters, Starlink, супутникове інтернет-підрозділ компанії SpaceX Ілона Маска, очікує, що зможе забезпечити покриття всієї землі супутниковим інтернетом приблизно до вересня 2021 року.
Дивися повний текст Starlink зможе покрити весь світ супутниковим інтернетом вже у вересні 2021
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R2
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Додано: Нед 27 чер, 2021 03:13
с ценой в 99 уе/мес он нафиг в Украине никому не нужен.. разве что отелям в Карпатах .. где то в далеком селе на все село одну штуку))..запустят на раздачу.. вот и весь клиентский задел.. оптика +4G рулит...
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Джон
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:34
R2
+500$ оборудование которое в карман не положиш
и 100 баксов за 100Мбит ето смешно
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sopkotomhu
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:36
Джон написав:
с ценой в 99 уе/мес он нафиг в Украине никому не нужен.. разве что отелям в Карпатах .. где то в далеком селе на все село одну штуку))..запустят на раздачу.. вот и весь клиентский задел.. оптика +4G рулит...
Как вы все не можете понять? Starlink обычным смертным палкой не сбить. Еще немного осталось чтобы это понять.
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p_a_l
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:47
p_a_l написав:
Starlink обычным смертным палкой не сбить
зато можно палкой прихлопнуть наземную станцию сопряжения..Starlink несмотря на обещания так и не запустил межспутниковую коммуникацию. И видимо еще не скоро ее запустит. Это значит что сигнал абонента попадает на КА а с КА летит на землю на станцию сопряжения.. орбиты КА низкая поэтому и станции должна быть на расстояннии не более 700-1000 км..
иначе КА никуда не сможет передать ваш сигнал.. будет как с мобилкой которая сеть видит а интернета нет).. Единственная система которой наземные станции не нужны по всему миру и где работает межспутниковая передача сигнала это Iridium .. там одна станция Аризона город Темпе.. есть в Ижевске Московия но та только для контроля разговоров и трафика скрепоносов и это заморочка политиков, а не техническая необходимость.. ..
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Джон
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:12
А как же теперь СНБО будет сайты банить? Что же теперь будет, а?
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Ferox
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:46
Ferox написав:
А как же теперь СНБО будет сайты банить? Что же теперь будет, а?
а нечего банить, у скрепоносцев старлинк работать не будет и так
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Diman
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:51
Diman Украинцы это скрепоносцы? Извините,я не совсем хорошо понимаю современный жаргон.
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Ferox
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