Стало відомо, в якій країні найдорожче продаються нові автомобілі. Так, за інформацією Carscoops цією країною є Сінгапур.
Дивися повний текст Названа країна з найвищими цінами на автомобілі.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:12
Названа країна з найвищими цінами на автомобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названа країна з найвищими цінами на автомобілі.
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:21
Re: Названа країна з найвищими цінами на автомобілі
Україна ?
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