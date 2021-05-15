Аеропорт «Бориспіль» вперше потрапив до топ-15...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Более реальную картину можно увидеть по ссылке. Вы не смотрите что так мало бортов над нашей прекрасной страной. Это Мрии летают, они на борт в десятки раз больше могут взять пассажиров, чем европейские. Также присутствуют самолеты-невидимки, их на радаре не видно. https://ru.flightaware.com/live/map