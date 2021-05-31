У Японії знайшли спосіб знизити вартість «зеленого»...

Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31

...завод Eneos и Chiyoda сможет производить 300 000 тонн водорода в год. По энергетической ценности это примерно соответствует ядерному реактору.....все классно но вот толуол применяемый в процессе производят из нефти... а это совсем не декарбонизованное производство. .. кроме того что бы из метилциклогексана (C7H14) получить водород его надо нагреть более 300 градусов...то есть нужна опять энергия...

Цепочка выглядит так.. достаем нефть , тратим энергию- делаем крекиг тратим энергию - получаем из толуола и воды C7H14 тратим энергию, тащим все на ТЭС тратим энергию, нагреваем (C7H14) для получения водорода тратим энергию... сжигаем водород энергию получаем. Вопрос а какой КПД собственно этого процесса? 5- 10%.... Если просто сжечь нефть в топке ТЭС КПД 80% если заморачиваться с водородами то 10%.. в итоге на получение 1Мвт энергии от водорода нам надо в 5 раз больше нефти в итоге сжечь...да зато декарбонизация... но минус дороже конечный Мвт потребителю и конечность такого ресурса как нефть. У АЭС такого недостатка нет... ставим АЭС выработку рассчитываем на покрытие 80% потребления... ночью излишек энергии идет на прямой электролиз вода в водород...на пике потребления водород сжигаем в ТЭС... не нужно ни нефти ни крекингов ресурс бесконечен полная декарбонизация.. в общем полный профит. Ответ поростой АЭС на порядок выгоднее и долговечнее ченм все это барахло от Eneos и Chiyoda... порожденное пост-Фукусимским синдромом.