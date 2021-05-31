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У Японії знайшли спосіб знизити вартість «зеленого»...
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Японські компанії Eneos і Chiyoda намір побудувати завод, який вироблятиме водень без викидів вуглекислого газу і всього за одну третину нинішніх витрат на виробництво водню. Очікується, що це стане проривом в прагненні країни до декарбонізації.
Дивися повний текст У Японії знайшли спосіб знизити вартість «зеленого» водню на дві третини
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31
...завод Eneos и Chiyoda сможет производить 300 000 тонн водорода в год. По энергетической ценности это примерно соответствует ядерному реактору.....все классно но вот толуол применяемый в процессе производят из нефти... а это совсем не декарбонизованное производство. .. кроме того что бы из метилциклогексана (C7H14) получить водород его надо нагреть более 300 градусов...то есть нужна опять энергия...
Цепочка выглядит так.. достаем нефть , тратим энергию- делаем крекиг тратим энергию - получаем из толуола и воды C7H14 тратим энергию, тащим все на ТЭС тратим энергию, нагреваем (C7H14) для получения водорода тратим энергию... сжигаем водород энергию получаем. Вопрос а какой КПД собственно этого процесса? 5- 10%.... Если просто сжечь нефть в топке ТЭС КПД 80% если заморачиваться с водородами то 10%.. в итоге на получение 1Мвт энергии от водорода нам надо в 5 раз больше нефти в итоге сжечь...да зато декарбонизация... но минус дороже конечный Мвт потребителю и конечность такого ресурса как нефть. У АЭС такого недостатка нет... ставим АЭС выработку рассчитываем на покрытие 80% потребления... ночью излишек энергии идет на прямой электролиз вода в водород...на пике потребления водород сжигаем в ТЭС... не нужно ни нефти ни крекингов ресурс бесконечен полная декарбонизация.. в общем полный профит. Ответ поростой АЭС на порядок выгоднее и долговечнее ченм все это барахло от Eneos и Chiyoda... порожденное пост-Фукусимским синдромом.
Востаннє редагувалось Джон
в Нед 27 чер, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Джон
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:32
Электроэнергию, необходимую для электролиза, планируется получать из возобновляемых источников. В частности, Австралия поставляет такую энергию по невысокой цене. - Какие глупые японцы. Гораздо выгоднее законным способом втюхивать возобновляемые источники пересичным, патриотам своей страны.
Я горжусь за свою страну, не то что там какие то японцы ерундой занимаются.
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p_a_l
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:35
p_a_l написав:
Электроэнергию, необходимую для электролиза, планируется получать из возобновляемых источников.
и что? а толуол откуда брать? ветряк доить..
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Джон
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